Дзюба присоединился к "Зениту" в Тюмени. Местные дети разрывают игрока на фото

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прилетел в Тюмень, где присоединился к "Зениту" в преддверии встречи с "Енисеем" в 1-м туре Российской премьер-лиги. Накануне форвард был в Москве, где в составе сборной России встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а также участвовал в концерте "Россия в моем сердце" на Манежной площади.



В Тюмени Дзюбу встретили очень радушно. Юные футболисты остались в восторге от знакомства с игроком, буквально разорвав его на фото.

Юные футболисты в Тюмени тащатся от Дзюбы pic.twitter.com/yUAyeSEhGN – Илья Ерофеев (@erofeev26) 29 июля 2018 г.









"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)