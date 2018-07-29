10:33 | Футбол — РПЛ

Дзюба присоединился к "Зениту" в Тюмени. Местные дети разрывают игрока на фото


Форвард "Зенита" Артем Дзюба прилетел в Тюмень, где присоединился к "Зениту" в преддверии встречи с "Енисеем" в 1-м туре Российской премьер-лиги. Накануне форвард был в Москве, где в составе сборной России встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а также участвовал в концерте "Россия в моем сердце" на Манежной площади.

В Тюмени Дзюбу встретили очень радушно. Юные футболисты остались в восторге от знакомства с игроком, буквально разорвав его на фото.





"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское) 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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