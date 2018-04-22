12:31 | Футбол — РФПЛ

Дзюба приехал с "Арсеналом" на матч против "Зенита"

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Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба вместе с командой приехал на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Он вышел из автобуса вместе с другими игроками своей команды.

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" в январе 2018 года на правах аренды. Если форвард сегодня появится на поле, питерцы согласно договору должны будут получить 10 миллионов рублей.

Встреча "Арсенал" - "Зенит" начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

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13:00

rusfed 2.0

Дзюба Непокоренный. Давай, Артем, порви этих жирных котов на британский флаг!!

12:57

Andrey6201

Выйдет на поле с первых минут

12:57

Бу-га-га!

Ганди приехал в Данди.

12:54

Valdemar 69

сложно поверить что отдаст свои деньги! эгоистичный и жадный чел!

12:48

Tribunal ZE

Дзюба без трусов останется, если выйдет играть на поле

12:42

waleriy

Скамейку будет полировать.

12:35

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