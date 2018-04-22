Дзюба приехал с "Арсеналом" на матч против "Зенита"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба вместе с командой приехал на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Он вышел из автобуса вместе с другими игроками своей команды.

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" в январе 2018 года на правах аренды. Если форвард сегодня появится на поле, питерцы согласно договору должны будут получить 10 миллионов рублей.

Встреча "Арсенал" - "Зенит" начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.