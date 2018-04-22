Дзюба приехал с "Арсеналом" на матч против "Зенита"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба вместе с командой приехал на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Он вышел из автобуса вместе с другими игроками своей команды.
Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" в январе 2018 года на правах аренды. Если форвард сегодня появится на поле, питерцы согласно договору должны будут получить 10 миллионов рублей.
Встреча "Арсенал" - "Зенит" начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дзюба приехал в автобусе с "Арсеналом" на матч с "Зенитом"– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 22 апреля 2018 г.
Сыграет или нет? pic.twitter.com/DvqlEaedQm
rusfed 2.0
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13:00
rusfed 2.0
Дзюба Непокоренный. Давай, Артем, порви этих жирных котов на британский флаг!!
12:57
Andrey6201
Выйдет на поле с первых минут
12:57
Бу-га-га!
Ганди приехал в Данди.
12:54
Valdemar 69
сложно поверить что отдаст свои деньги! эгоистичный и жадный чел!
12:48
Tribunal ZE
Дзюба без трусов останется, если выйдет играть на поле
12:42
waleriy
Скамейку будет полировать.
12:35