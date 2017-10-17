Дзюба поздравил Виллаш-Боаша с днем рождения

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поздравил с днем рождения экс-наставника питерцев Андре Виллаш-Боаша. Сегодня главному тренеру "Шанхай Шанган" исполнилось 40 лет.

– С днем рождения, Мистер! Желаю вам всего наилучшего. Благослови господь вас и вашу семью. Ваш, Дзюба, – написал форвард на своей странице в Инстаграме.

Виллаш-Боаш возглавил "Зенит" в марте 2014 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые стали чемпионами России и выиграли Кубок и Суперкубок России. В 2016 году он покинул клуб.