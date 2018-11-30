Дзюба попробовал себя в UFC. Футболист провел тренировку с Волковым

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба провел тренировку с российским бойцом UFC Александром Волковым.
– Совместная тренировка послужила стартом сотрудничества UFC и сине-бело-голубых. Следующая встреча спортсменов состоится на футбольном поле, – написал "Зенит" в Твиттере.
Волков является чемпионом M-1 Challenge и Bellator в тяжелом весе. 30-летний спортсмен становился обладателем премии "Лучшего боя вечера" в рамках UFC против Стефана Струве.
В текущем сезоне 30-летний Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.
Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым 👊– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 30 ноября 2018 г.
Совместная тренировка послужила стартом сотрудничества UFC и сине-бело-голубых. Следующая встреча спортсменов состоится на футбольном поле 🤫
#ЗенитUFC pic.twitter.com/2zcgMiGrq9