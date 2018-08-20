Дзюба поддержал Нобоа: "Выздоравливай, мой эквадорский пингвиненок"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды Кристиану Нобоа. Эквадорец в матче 4-го тура РПЛ неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон. Его увезли с поля на электрокаре и отправили в раздевалку. Подняться с носилок самостоятельно он не смог.

"Дорогой мой эквадорский пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой", - написал Дзюба в Инстаграме.

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