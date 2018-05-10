Дзюба ответил на вопрос "Артем, ты дурак?"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба ответил на вопрос, дурак ли он, а также рассказал, почему иногда говорит резкие слова во всеуслышание. Подобный вопрос форвард услышал на записи программы Foot'больные люди от бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова.

– Я человек очень эмоциональный. Может быть, с возрастом, когда пройдет 20 лет, я скажу, что я действительно дурак, — сказал Дзюба. — Я делаю это без какого-то умысла. У меня нет пиар-агента, как у многих, нет цели пропиариться, чтобы обо мне говорили. Я искренний, как чувствую, так и говорю. Наверное, лучше иногда промолчать.