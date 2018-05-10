13:15 | Футбол — РФПЛ

Дзюба ответил на вопрос "Артем, ты дурак?"

Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба ответил на вопрос, дурак ли он, а также рассказал, почему иногда говорит резкие слова во всеуслышание. Подобный вопрос форвард услышал на записи программы Foot'больные люди от бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова.

– Я человек очень эмоциональный. Может быть, с возрастом, когда пройдет 20 лет, я скажу, что я действительно дурак, — сказал Дзюба. — Я делаю это без какого-то умысла. У меня нет пиар-агента, как у многих, нет цели пропиариться, чтобы обо мне говорили. Я искренний, как чувствую, так и говорю. Наверное, лучше иногда промолчать.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=hDCx3bRlgjM&t=360s

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tvorog8088

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