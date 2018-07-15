Дзюба отправится с "Зенитом" на последний предсезонный сбор

"Зенит" в Твиттере опубликовал список игроков, которые отправятся на последний предсезонный сбор. Главный тренер питерцев Сергей Семак взял для подготовки к новому сезону 28 игроков.

В их число вошли Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артем Дзюба, выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира.

Доброе утро! Отправляемся на заключительные #ГазпромТренировочныеСборы этого лета в следующем составе 👇 pic.twitter.com/Wzfyy5UiZA – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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