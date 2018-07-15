10:10 | Футбол — РФПЛ

Дзюба отправится с "Зенитом" на последний предсезонный сбор


"Зенит" в Твиттере опубликовал список игроков, которые отправятся на последний предсезонный сбор. Главный тренер питерцев Сергей Семак взял для подготовки к новому сезону 28 игроков.

В их число вошли Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артем Дзюба, выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира.

Таблица переходов РФПЛ //
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