Дзюба отправится с "Зенитом" на последний предсезонный сбор

"Зенит" в Твиттере опубликовал список игроков, которые отправятся на последний предсезонный сбор. Главный тренер питерцев Сергей Семак взял для подготовки к новому сезону 28 игроков.
В их число вошли Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артем Дзюба, выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира.
Доброе утро! Отправляемся на заключительные #ГазпромТренировочныеСборы этого лета в следующем составе 👇 pic.twitter.com/Wzfyy5UiZA– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 июля 2018 г.
Таблица переходов РФПЛ //
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- Артем Дзюба
- Сергей Семак
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Юрий Жирков
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев