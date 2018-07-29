Дзюба открыл счет в матче "Енисей" - "Зенит"

"Зенит" открыл счет в матче 1-го тура Российской премьер-лиги с "Енисеем". На 81-й минуте отличился форвард Артем Дзюба.

На 81-й минуте встречи в Тюмени нападающий зацепился за мяч и в окружении трех соперников выдал пас в штрафную Далеру Кузяеву. Хавбек пробил, но соперник заблокировал удар. Мяч отскочил к Дзюбе, который поразил уже пустые ворота.

Форвард отпраздновал гол с криками "Vamos!" ("Давай!" или "Вперед!") и воинским приветствием. Подобное он демонстрировал после забитых мячей на чемпионате мира.

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча