11:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзюба - о Новосельцеве: "Рыжего просто так взяли"

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Перед началом тренировки новичок "Зенита" защитник Иван Новосельцев прошел через традиционный тоннель. До этого игрока "подколол" нападающий Артем Дзюба. Когда Новосельцев заканчивал общаться с журналистами, форвард нарочито громко заметил: "Рыжего просто так взяли. Он тренироваться не будет". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Platinum1991

Не рыжий, а ЗОЛОТОЙ Иван! Очень хорошо, что Зенит его ПРИГЛАСИЛ! Желаем ЗОЛОТОМУ Ивану больших футбольных достижений вместе с командой Зенит!

11:54

Птицuk

Что верно - то верно. Клоунада.

11:51

rashlim

Дзюба знает, что говорит, он-то тренироваться давно бросил.

11:42

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