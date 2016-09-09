Дзюба - о Новосельцеве: "Рыжего просто так взяли"

Перед началом тренировки новичок "Зенита" защитник Иван Новосельцев прошел через традиционный тоннель. До этого игрока "подколол" нападающий Артем Дзюба. Когда Новосельцев заканчивал общаться с журналистами, форвард нарочито громко заметил: "Рыжего просто так взяли. Он тренироваться не будет". (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Platinum1991
Не рыжий, а ЗОЛОТОЙ Иван! Очень хорошо, что Зенит его ПРИГЛАСИЛ! Желаем ЗОЛОТОМУ Ивану больших футбольных достижений вместе с командой Зенит!
11:54
Птицuk
Что верно - то верно. Клоунада.
11:51
rashlim
Дзюба знает, что говорит, он-то тренироваться давно бросил.
11:42