Дзюба - о девочке с хвостиком: "Классные косички у "дочки Новосельцева"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме опубликовал видео с девочкой, которую он дергает за хвостик перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0). Форвард пошутил, что эта девочка – дочка защитника сине-бело-голубых Ивана Новосельцева. По всей видимости, Дзюба имел в виду внешнее сходство с футболистом.

"Классные косички у "дочки Новосельцева" и Кокора в запасе", – написал Дзюба.

Форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями – его гол при счете 3:0 был отменен из-за нарушения правил в борьбе с соперником. В этом сезоне на счету Дзюбы один гол в Лиге Европы и одна передача в чемпионате России.