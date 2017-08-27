Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч с "Ростовом", Дриусси - в запасе

Стал известен состав "Зенита" на матч 8-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Нападающий петербуржцев Артем Дзюба не попал в заявку на матч, а Себастьян Дриусси остался в запасе.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз. Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Нету, Жирков, Шатов, Капленко, Краневиттер, Дриусси.

Матч между "Зенитом" и "Ростовом" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.