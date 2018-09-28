Дзюба не понимает, как можно конфликтовать с Семаком

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" рассказал, что футболисты сине-бело-голубых были очень рады, когда узнали о назначении Сергея Семака на должность главного тренера. Также форвард отметил, что Семак - очень добрый, порядочный человек, с которым невозможно конфликтовать.

- Какие цели на сезон?

- Главная цель – помочь "Зениту" как можно лучше выступить на всех фронтах, стать чемпионами. Я не был чемпионом, поэтому это для меня – цель номер один.

- Чемпионат России - единственная галочка после чемпионата мира?

- Не совсем. Хотелось бы выиграть группу в Лиге наций. Хотелось бы пройти отборочный турнир, попасть на чемпионат Европы. У меня был один турнир, и не совсем удачный. У нас был такой потрясающий чемпионат мира, и довольно таки хороший результат. Очень хороший результат для нас, будем откровенными. Хотелось бы большего, конечно, но, как получилось. Хотелось бы теперь почувствовать чемпионат Европы. Сможем ли мы прыгнуть выше. Хотелось бы это ощутить.

- Когда вы узнали, что Семак будет главным тренером?

- Я воспринял это с огромной радостью. Все были рады. Даже сейчас все прекрасно видят и чувствуют, что атмосфера потрясающая в команде. Мы с ним даже как-то созвонились или списались. Поздравили друг друга, спросили как дела. Пожелал удачи сборной. Вообще надо умудриться, чтоб с ним поругаться или не любить его. Кто его не любит или может с ним поругаться – для меня эти люди, скажем так, из разряда Адольфа Гитлера.Не знаю, как с ним можно ругаться. Это очень добрый, порядочный человек. Несмотря на то, что он не был тогда в "Зените" наставником, мы пересекались на поле. Всегда были с ним в хороших отношениях. Все с ним в уважительных отношениях. Человек невольно заставляет уважать себя своими поступками, своими действиями.

- Вы сразу поняли, что на вас рассчитывают как на игрока основы?

- Он не говорил, что "ты будешь играть всегда и везде", такого ни один тренер не скажет. Но он сказал: "я рассчитываю на тебя, надеюсь, что ты вернешься, я верю в тебя, знаю твои возможности". Дал мне понять, что на меня рассчитывает, что я буду в обойме. Я – один их тех людей, которые могут помочь команде.

- Игра "Зенита" сильно поменялась?

- У каждого тренера свои идеи. Поменялся полностью тренировочный процесс. Не могу сказать, хуже или лучше, результат покажет. В спорте, конечный результат – на табло.