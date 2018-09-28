Дзюба назвал главных претендентов на победу в чемпионате России

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" рассказал, кого считает главными конкурентами в российской премьер-лиге. По словам форварда, основными претендентами на титул наряду с петербуржцами останутся "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА "Спартак".

- Вы уже сыграли со "Спартаком", с "Локомотивом". Кто оставил большее впечатление?

- Мне кажется, что они приехали одинаковые. Что "Локомотив" приехал играть от обороны, что "Спартак". Только одним нам удалось забить. Голы получились немного случайные, но помогли раскрыться игре, они вышли в 5 защитников. Забей мы "Спартаку", пораньше – тоже игра бы раскрылась. Игра бы пошла на открытых курсах, было бы интересно, был бы крупный счет. Мы не смогли их взломать.

- Хоть чем-то недовольны по игре с "Локомотивом"?

- Всегда есть какие-то претензии. В некоторых эпизодах я мог сыграть лучше, выиграть больше единоборств. Нет идеальных матчей. В целом, я доволен своей игрой. Любой нападающий – зависимый игрок. Говорят, что когда Месси и Роналду не забивают, они отрезаны от команды. Если они такие великие, что ж они сами-то всех не обыграют?

Левандовски в "Баварии" как забивает! А в Польшу приехал – ноль голов. И не из-за того, что Левандовски мертвый. Не верю, что к чемпионату мира подходят мертвые. Это пик любого спортсмена, игра не пошла, перекрыли его.

Любой нападающий зависит от своей команды. Если она на ходу, доминирует – конечно у форварда будут моменты. И уже от него будет зависеть, как они их реализуют. Поэтому, когда у нас все получается, мне намного легче. Моя задача – цепляться за мячи. Я справился неплохо. Можно лучше? Можно. Главное не хуже.

- Кто главный конкурент в чемпионате?

- Прошло всего 8 туров. За 22 игры можно отыграть даже огромные отрывы. Я думаю, что конкуренты останутся как были: "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", мы. Пять команд, которые будут бороться за места.