Дзюба назвал главную проблему "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что игру команды в этом сезоне нельзя назвать зрелищной из-за потери полузащитника Кристиана Нобоа.

– Игру "Зенита" нельзя назвать зрелищной. Почему?

– Ключевой момент – травма Кристиана Нобоа. Это наш фундаментальный футболист, ключевая фигура, на которой строилась игра – он был звеном между защитой и полузащитой. Сколько мячей подбирал, сколько разворачивал, делал обостряющих передач вперед. Настолько умный и качественный игрок – опять же, которого Манчини вообще не вопспринимал, даже за футболиста не считал, что было нонсенсом для меня.

Да, сейчас есть Лео Паредес, но, когда они вдвоем играли, это было еще мощнее. Нобоа больше двигается, больше заточен на атаку; Паредес все же больше по стандартам.

Ну и конечно же, мне очень сильно не хватает Кокорина – и по-человечески, как друга, и всей команде, потому что он был определенным джокером, который мог добавить нам качества. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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