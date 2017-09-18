Дзюба, Кокорин и Дриусси - в "старте" "Зенита" на матч против "Уфы"

Стали известны составы "Зенита" и "Уфы" на матч 10-го тура чемпионата России. В основе сине-бело-голубых выйдет нападающий Артем Дзюба. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Дриусси.

Запасные - Кержаков, Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Ригони, Полоз.

"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Слай, Фатаи.

Запасные - Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Ванек, Карп, Салатич, Сысуев, Кротов, Абдулавов.