Дзюба и Заболотный записали видеопоздравления по просьбе юного болельщика "Зенита"

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Антон Заболотный после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга откликнулись на просьбу юного фаната сине-бело-голубых. 12-летний Артемий попросил их записать видеообращения для своих родственников. Дзюба поздравлял с днем рождения маму болельщика, а Заболотный – дедушку.

– Ирина, здравствуйте! Я – Артем Дзюба, хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать – самое главное – здоровья, чтобы ваша семья вас любила и оберегала. Берегите себя и своих мужчин! До свидания.

– Владимир, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всего самого наилучшего! Здоровья, болей за нас, и мы тебя никогда не подведем! (Егор Бычков)