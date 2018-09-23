Дзюба и Шатов - в старте "Зенита" на матч с "Локомотива"

"Зенит" объявил состав на матч 8-го тура РПЛ против "Локомотива". С первых минут встречу начнут нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов.

Состав "Зенита": Лунев - Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин - Шатов, Ерохин, Паредес, Кузяев - Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)

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