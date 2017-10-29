Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил стартовый состав команды на матч 15-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут в атаке питерцев сыграют нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев – Иванович, Маммана, Мевля, Кришито – Ерохин, Краневиттер, Кузяев – Кокорин, Дзюба, Ригони.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Полоз, Дриусси.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"