Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на игру с "Краснодаром"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 11-го тура чемпионата России против "Краснодара". С первых минут встречу начнут нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.

Встреча "Краснодар" – "Зенит" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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