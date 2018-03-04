Дзюба и Кангва – в атаке "Арсенала" на матч с "Ахматом"

Стали известны составы "Арсенала" и "Ахмата" на матч 21-го тура чемпионата России. В составе тульского клуба с первым минут на поле выйдет арендованный у "Зенита" нападающий Артем Дзюба.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Маига, Дзюба, Кангва.

Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Александров, Шевченко, Джорджевич, Аджоев, Расич.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

Запасные: Городов, Родолфо, Плиев, Кацаев, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Умаев, Лео.

Напомним, что матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи