"Дзюба, Дзюба, бог футбола". Веселье на тренировке "Зенита". Видео

В пятницу "Зенит" провел первую открытую для журналистов тренировку при главном тренере Сергее Семаке. По индивидуальной программе занимались защитники Юрий Жирков и Денис Терентьев, а также хавбек Александр Ерохин.
Перед началом занятия к забору у базы петербургского клуба подошла группа болельщиков и несколько раз прокричала: "Дзюба, Дзюба, бог футбола". В ответ нападающий сине-бело-голубых послал болельщикам воздушный поцелуй.
Напомним, что прошлый сезон нападающий Артем Дзюба провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего был вызван в сборную России на чемпионат мира. На турнире в России форвард показал отличную игру и проявил себя настоящим лидером. (Гоша ЧЕРНОВ)
Реакция Дзюбы:
😂 К базе подошли фанаты. Заорали "Дзюба, Дзюба, бог футбола".– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 27 июля 2018 г.
Реакция Дзюбы: pic.twitter.com/x0smu5YAio