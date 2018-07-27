"Дзюба, Дзюба, бог футбола". Веселье на тренировке "Зенита". Видео

В пятницу "Зенит" провел первую открытую для журналистов тренировку при главном тренере Сергее Семаке. По индивидуальной программе занимались защитники Юрий Жирков и Денис Терентьев, а также хавбек Александр Ерохин​.

Перед началом занятия к забору у базы петербургского клуба подошла группа болельщиков и несколько раз прокричала: "Дзюба, Дзюба, бог футбола". В ответ нападающий сине-бело-голубых послал болельщикам воздушный поцелуй.

Напомним, что прошлый сезон нападающий Артем Дзюба провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего был вызван в сборную России на чемпионат мира. На турнире в России форвард показал отличную игру и проявил себя настоящим лидером. (Гоша ЧЕРНОВ)

Реакция Дзюбы: