Дзюба был недоволен заменой в матче с "Рубином"? Отвечает сам игрок "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над "Рубином" (1:0) подчеркнул, что он не был недоволен своей заменой.

– По ходу матча было видно, что вы целенаправленно давили на зону Байрамяна.

– На самом деле – нет. Просто действовал по ситуации. "Рубин" с каждым годом все сильнее и организованнее. У Курбана Бердыева все команды такие. Но нам нужно набирать такие очки – на характере, на зубах. Мы бились, сражались, очень многое не получалось, но рады что забили. У нас есть скрытый резерв – это Саша Кокорин. Это наш джокер. Желаю здоровья Феди Кудряшову.

– Показалось, что вы были недовольны заменой?

– Нет, все в порядке. Мы все обсудили. Наоборот, сказал, что ребята просят выпустить еще одного свежего игрока. Это был диалог игрока и тренера. (Артур ЕНИКЕЕВ)​

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