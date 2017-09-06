Джорджо Д’Урбано: "Тарасовский борщ никуда не делся из меню "Спартака"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д’Урбано отметил, что игроки довольны рационом, который выстроила специалист по спортивному питанию Сара Фабрис, пришедшая в команду зимой этого года. По его словам, работа диетолога помогает подходить к играм в правильном состоянии.

– Ее (Фабрис. - Прим. "СЭ") задача правильно выстроить питание. Потому что принимать какую-то пищу, которая долго усваивается организмом, перед играми или тренировками – неверно, - цитирует 8news Д’Урбано. - Разумеется, в рацион входят не только зелень или салаты. Нутриционист создает некую оптимальную композицию белков, жиров и углеводов. Это помогает футболистам правильно питаться, правильно переваривать пищу. К тренировкам и играм они подходят без избытка или недостатка каких-то элементов или жидкости.

С нашей стороны это также и воспитание правильно питаться, когда игроки находятся на базе. Ведь мы питаемся вместе с ними и едим то же самое. Но если после того, как мы им все объяснили и показали, они хотят поехать в Макдоналдс и что-то съесть там, тогда нам нужно подключить еще одного специалиста – из КГБ. (смеется)

– Игроки довольны рационом?

– Да. Они питаются правильно, питаются хорошо.

– Знаменитый тарасовский борщ остался в меню?

– Конечно. Супы мы оставили. Они никуда не делись. Осталось кое-что из типичной русской кухни. Борщ, еще вот такие круглые штуки...

- Сырники, – добавил Массимо Каррера.