Джорджо Д’Урбано: "Сложно понять слухи о том, что лыжник тренирует "Спартак"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д’Урбано считает, что на старте чемпионата России команда проигрывает матчи из-за того, что некоторые игроки не вышли на пик формы. Также специалист рассказал о разделении обязанностей между ним и его коллегой Хавьером Нойя Сальсесом.

– Помимо вас физподготовкой в команде занимается Хавьер Нойя Сальсес. Как выстроены ваши отношения, учитывая возраст и опыт каждого?

– Массимо Каррера донес до футболистов, что я и Аттила Мальфатти летом приехали сюда, чтобы поделиться своим опытом. И наша задача – помочь тем специалистам, что работали в "Спартаке" до нас, - цитирует 8news Д’Урбано. - Опыт у меня, действительно, большой: за 15 лет работы в футболе мои команды трижды выигрывали различные чемпионаты, а в одном из сезонов коллеги признали меня лучшим в своем амплуа. И этот опыт я намерен добавить к работе Хавьера на благо всей команды.

Мы сотрудничаем (С Сальсесом. - Прим. "СЭ"). Я больше занимаюсь нагрузками – работаю в зале, а Хавьер – на поле. Но мы всегда обсуждаем тренировочный процесс, различные аспекты работы. А потом мы собираемся со всеми тренерами вот за этим столом, за которым сидим с вами, и решаем, что нужно для команды. Решения принимаем совместно. Весь тренировочный процесс отслеживается с помощью датчиков, данные с которых мы постоянно обрабатываем.

Слышал разговоры по поводу итальянцев, приехавших в "Спартак"... Читал, что лыжник теперь будет тренировать футболистов. Мне сложно принять эти слухи, потому что все это фальшь. Повторю, я 15 лет работаю в футболе с самыми разными тренерами, среди которых были Альберто Малезани и Антонио Конте.

В этом году нам много забивали в концовке матчей, знаю, что все думают, что это потому, что команда не бегает – стоит на поле. Я поговорил об этом с Хави. Работа, которую спортсмены выполняют в этом сезоне совершенно такая же, что и в прошлом. В среднем в первом круге прошлого сезона игроки "Спартака" пробегали 111 км за матч. Это вся команда. Если мы возьмем любой матч нынешнего сезона, получится не меньше.

Возьмем, к примеру, недавний матч с ЦСКА. Общий пробег команды 115 км. Мы проиграли игру, но пробежали больше, чем соперник. Превзошли их по числу ускорений. Возможно, кто-то из футболистов пока не достиг максимальной планки своей формы. Но мы работаем над тем, чтобы это случилось. И это произойдет в самое ближайшее время.

Команда в целом работает не меньше и даже больше, чем в прошлом сезоне.