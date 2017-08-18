Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2018 года, информирует официальный сайт клуба. После матча чемпионата России с "Амкаром" 23-летний форвард отправится в расположение национальной команды.

1 сентября сборная Черногории на выезде сыграет против Казахстана, 4 сентября примет Румынию. Отметим, что черногорцы после шести туров (группа E) занимают второе место, имея в активе 10 очков. Оба поединка начнутся в 21.45 по московскому времени.

Напомним, что в этом сезоне в составе "Арсенала" Джорджевич провел пять матчей.