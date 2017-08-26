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14:00 | Футбол — РФПЛ

Джорджевич – в стартовом составе "Арсенала" на матч с "Амкаром"


Главные тренеры "Арсенала" и "Амкара" огласили стартовые составы команд на матч 8-го тура чемпионата России. С первых минут у туляков на поле выйдет нападающий Лука Джорджевич.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Максимов, Горбатенко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Мингазов, Александров, Шевченко, Сикоев, Расич.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.

ЗапасныеХомич, Вамбольт, Алейников, Мельников, Шаваев, Гащенков, Костюков, Гол, Салугин, Прокофьев.

Трансляция матча "Арсенал" – "Амкар"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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