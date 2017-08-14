Джорджевич - в нападении "Арсенала" на матч с "Уралом"

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Урала" на матч 6-го тура чемпионата России.

Полностью стартовый состав "оружейников" выглядит следующем образом: Габулов, Комбаров, Денисов, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Стартовый состав Урала выглядит так: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Матч "Арсенал" - "Урал" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"