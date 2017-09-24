Джорджевич - в атаке "Арсенала" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Уфы" и "Арсенала" на матч 11-го тура чемпионата России. В атаке туляков появится лучший бомбардир команды в сезоне Лука Джорджевич. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи.

Запасные - Шелия, Сухов, Никитин, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Запасные - Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко, Расич, Кангва.

Матч "Уфа" - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.