Джорджевич сыграет против "Зенита", если "Арсенал" заплатит 500 тысяч евро

"СЭ" стали известны условия соглашения между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" по аренде форварда Луки Джорджевича. В контракте 24-летнего черногорца указана сумма, заплатив которую "оружейники" смогут выставить нападающего на матч с сине-бело-голубыми – она равна 500 тысячам евро.

Встречавторого круга чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" назначена на 2 декабря. Накануне, 4 августа, питерцы дома обыграли туляков (1:0). Следивший за игрой с трибуны Джорджевич после ее окончания подписал контракт с командой Олега Кононова. (Игорь НОВИКОВ)

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