15:48 | Футбол — РПЛ

Джорджевич сыграет против "Зенита", если "Арсенал" заплатит 500 тысяч евро

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

"СЭ" стали известны условия соглашения между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" по аренде форварда Луки Джорджевича. В контракте 24-летнего черногорца указана сумма, заплатив которую "оружейники" смогут выставить нападающего на матч с сине-бело-голубыми – она равна 500 тысячам евро.

Встречавторого круга чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" назначена на 2 декабря. Накануне, 4 августа, питерцы дома обыграли туляков (1:0). Следивший за игрой с трибуны Джорджевич после ее окончания подписал контракт с командой Олега Кононова. (Игорь НОВИКОВ)

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