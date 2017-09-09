Джорджевич сравнял счет в матче "Ростов" - "Арсенал"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова". Форвард гостей на 32-й минуте встречи сыграл на опережение на линии вратарской дончан, замкнув прострел Игоря Шевченко.

Напомним, для черногорского нападающего этот мяч стал вторым в восьми матчах чемпионата страны-2017/18.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"