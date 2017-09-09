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17:07 | Футбол — РФПЛ

Джорджевич сравнял счет в матче "Ростов" - "Арсенал"

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Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова". Форвард гостей на 32-й минуте встречи сыграл на опережение на линии вратарской дончан, замкнув прострел Игоря Шевченко.

Напомним, для черногорского нападающего этот мяч стал вторым в восьми матчах чемпионата страны-2017/18.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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либеральный буддист

Вот интересно, если бы "защитник" не показал "сопернику" как на линии ворот нужно "бить", он бы справился? А то что-то сомнения по этому поводу, учитывая, что даже при такой "поддержке" игрок пробил как-то неубедительно и мяч прошел рядом с рукой "вратаря". А не будь вратарь "слепым", что тогда? Неужели без такого "шедевра" бы обошлись?

17:27

РСМ-1970

Продажа Мевли уже сказывается( арсенал сейчас накидает полную авоську. А Ионов - это ненужное приобретение для Ростова.

17:14