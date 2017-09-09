Джорджевич сравнял счет в матче "Ростов" - "Арсенал"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова". Форвард гостей на 32-й минуте встречи сыграл на опережение на линии вратарской дончан, замкнув прострел Игоря Шевченко.
Напомним, для черногорского нападающего этот мяч стал вторым в восьми матчах чемпионата страны-2017/18.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 1:1 32' Лука Джорджевич pic.twitter.com/zKpsNGBgkT– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
либеральный буддист
Вот интересно, если бы "защитник" не показал "сопернику" как на линии ворот нужно "бить", он бы справился? А то что-то сомнения по этому поводу, учитывая, что даже при такой "поддержке" игрок пробил как-то неубедительно и мяч прошел рядом с рукой "вратаря". А не будь вратарь "слепым", что тогда? Неужели без такого "шедевра" бы обошлись?
17:27
РСМ-1970
Продажа Мевли уже сказывается( арсенал сейчас накидает полную авоську. А Ионов - это ненужное приобретение для Ростова.
17:14