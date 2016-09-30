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Джорджевич пропустит матч со "Спартаком"

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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич пропустит матч 9-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает официальный сайт "Зенита". Также форвард не примет участия в октябрьских матчах сборной Черногории.

Джорджевич получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0). Сообщается, что предварительные данные о переломе не получили подтверждения, но есть подозрения на повреждение связок.

Окончательные сроки восстановления будут известны позднее.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/30/zenit-spartak-dzhordzhevich-propustit-match/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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