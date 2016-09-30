Джорджевич пропустит матч со "Спартаком"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич пропустит матч 9-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает официальный сайт "Зенита". Также форвард не примет участия в октябрьских матчах сборной Черногории.

Джорджевич получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0). Сообщается, что предварительные данные о переломе не получили подтверждения, но есть подозрения на повреждение связок.

Окончательные сроки восстановления будут известны позднее.