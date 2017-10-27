Джорджевич и Кангва - в атаке "Арсенала" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Арсенала" на матч 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА. С первых минут в атаке туляков появятся нападающие Лука Джорджевич и Эванс Кангва.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва. Запасные: Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Александров, Шевченко, Сикоев, Расич.

Матч "Арсенал" – ЦСКА состоится сегодня, 27 октября, начало встречи в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.