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19:48 | Футбол — РФПЛ

Джорджевич - автор первого в истории гола "Арсенала" в ворота "Краснодара"

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Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России против "Краснодара". Игорь Горбатенко выполнил со штрафного подачу точно на форварда, который головой переправил мяч в дальний угол ворот Андрея Синицына.

Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"

 
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– Ничего нового не вносили. Стандарты, скажем так, стандартны у всех команд. Просто должно быть больше концентрации. Игроки должны лучше разбираться на месте. Думаю, сегодня у нас с этим будет прогресс. - Шалимов .

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