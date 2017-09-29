Джорджевич - автор первого в истории гола "Арсенала" в ворота "Краснодара"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России против "Краснодара". Игорь Горбатенко выполнил со штрафного подачу точно на форварда, который головой переправил мяч в дальний угол ворот Андрея Синицына.
Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АрсеналКраснодар 1:0 16' Лука Джорджевич pic.twitter.com/otzZsex3nZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 сентября 2017 г.
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– Ничего нового не вносили. Стандарты, скажем так, стандартны у всех команд. Просто должно быть больше концентрации. Игроки должны лучше разбираться на месте. Думаю, сегодня у нас с этим будет прогресс. - Шалимов .
19:56