16:27 6 августа | Футбол — РФПЛ

Джорджевич - автор первого нереализованного пенальти в чемпионате России-2017/18

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Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич не сумел реализовать пенальти, назначенный в ворота "Тосно" в матче 4-го тура чемпионата России. Вратарь команды из Ленинградской области Давид Юрченко на 68-й минуте отразил удар черногорского форварда.

Отметим, что Джорджевич стал автором первого нереализованного пенальти в чемпионате России сезона-2017/18. Предыдущие 6 одиннадцатиметровых были реализованы.

Текстовая трансляция матча "Арсенал " – "Тосно"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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gayduk

Кто же ему дал пенальти бить? Еще по "Зениту" было понятно, что он - долбоящер!

16:59 6 августа

marksan

Не везёт югу! Нигде! Может это карма от Зенита?

16:41 6 августа