Джорджевич - автор первого нереализованного пенальти в чемпионате России-2017/18

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич не сумел реализовать пенальти, назначенный в ворота "Тосно" в матче 4-го тура чемпионата России. Вратарь команды из Ленинградской области Давид Юрченко на 68-й минуте отразил удар черногорского форварда.
Отметим, что Джорджевич стал автором первого нереализованного пенальти в чемпионате России сезона-2017/18. Предыдущие 6 одиннадцатиметровых были реализованы.
Текстовая трансляция матча "Арсенал " – "Тосно"
Лука Джорджевич (незабитый пенальти) - Давид Юрченко сейв! #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:2 69' pic.twitter.com/Wqf72hVrRZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
gayduk
Кто же ему дал пенальти бить? Еще по "Зениту" было понятно, что он - долбоящер!
16:59 6 августа
marksan
Не везёт югу! Нигде! Может это карма от Зенита?
16:41 6 августа