Джорджевич - автор первого нереализованного пенальти в чемпионате России-2017/18

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич не сумел реализовать пенальти, назначенный в ворота "Тосно" в матче 4-го тура чемпионата России. Вратарь команды из Ленинградской области Давид Юрченко на 68-й минуте отразил удар черногорского форварда.

Отметим, что Джорджевич стал автором первого нереализованного пенальти в чемпионате России сезона-2017/18. Предыдущие 6 одиннадцатиметровых были реализованы.

Текстовая трансляция матча "Арсенал " – "Тосно"