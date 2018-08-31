14:56 | Футбол — РПЛ

Джордже Деспотович стал игроком "Оренбурга"


 
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26-летний сербский нападающий Джордже Деспотович стал игроком "Оренбурга", информирует официальный сайт клуба.

Ранее он выступал за следующие клубы: "Црвена Звезда" (Сербия), "Сопот" (Сербия), "Спартак" (Сербия), "Локерен" (Бельгия), "Жетысу" (Казахстан), "Кайрат" (Казахстан), "Астана" (Казахстан), "Тобол" (Казахстан).

Деспотович выступал за молодежные сборные команды Сербии разных возрастов.
Он является чемпионом Казахстана в составе "Астаны", обладателем Кубка Казахстана в составе "Кайрата" и "Астаны".

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/dzhordzhe-despotovich.-napadayushhij-fk-orenburg.html

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