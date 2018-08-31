26-летний сербский нападающий Джордже Деспотович стал игроком "Оренбурга", информирует официальный сайт клуба.

Ранее он выступал за следующие клубы: "Црвена Звезда" (Сербия), "Сопот" (Сербия), "Спартак" (Сербия), "Локерен" (Бельгия), "Жетысу" (Казахстан), "Кайрат" (Казахстан), "Астана" (Казахстан), "Тобол" (Казахстан).



Деспотович выступал за молодежные сборные команды Сербии разных возрастов.

Он является чемпионом Казахстана в составе "Астаны", обладателем Кубка Казахстана в составе "Кайрата" и "Астаны".