Джонатан Менса: "Тренер нам сказал: "Чо вы спите?!"

Защитник "Анжи" Джонатан Менса после ничьей в матче 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:2) отметил, что жесткий разговор прямо на поле помог игрокам собраться. Напомним, что уже к 18-й минуте махачкалинцы проигрывали со счетом 0:2.

– Начали мы против него (Дзюбы) неважно, упустили и получили от него два мяча. Но потом действовали внимательнее, – цитирует защитника официальный сайт "Анжи". – Обороняются ведь не только защитники, в этом участвует вся команда. Мы стали играть плотнее, жестче. Все выяснили еще до перерыва, на поле. Иногда такие разговоры бывают жесткими, даже грубыми, но это необходимо, чтобы очнуться, проснуться, потому что в той ситуации мы не могли позволить себе роскошь пропустить еще один мяч. "Напихали" друг другу. А потом еще тренер в перерыве сказал, как лучше действовать.

– Тоже жестко?



– Конечно! Он нам сказал: "Чо вы спите?!". Это было необходимо, потому что мы проигрывали. Нам пришлось собраться, прийти в себя и сыграть как надо.