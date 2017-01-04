Джонатан Менса: "Рад, что в моей жизни был "Анжи"

Защитник Джонатан Менса написал открытое письмо болельщикам и сотрудникам "Анжи". Накануне он перешел из махачкалинского клуба в "Коламбус Крю" из MLS.

"Прежде всего хочу поблагодарить за все Бога.

Также хочу сказать спасибо каждому, кто в "Анжи", – за то чудесное время, что я провел в клубе. Клуб дал мне большую возможность, и я благодарен за это. Благодарен бывшему владельцу "Анжи"; менеджменту клуба, генеральному директору Сергею Кораблеву и спортивному директору Нарвику Сирхаеву, при котором я оказался в Махачкале, а также человеку, который также этому поспособствовал – тренеру-селекционеру Аделю Сасси; всему персоналу и игрокам, и всем, кто так или иначе связан с командой.

"Анжи" – великая команда с замечательными людьми и болельщиками. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце благодаря той огромной поддержке, которую они оказывали в любом и каждом матче, как бы он ни складывался. Они выражали свою большую любовь к команде самым лучшим способом.

Я рад, что в моей жизни был клуб, имя которому "Анжи". Жизнь состоит из взлетов и падений, и я буду считать мое пребывание в "Анжи" большим взлетом в моей карьере.

Спасибо, "Анжи", – приводит официальный сайт "Анжи" письмо Менса.