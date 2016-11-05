21:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джонатан Менса: "Начало матча против "Локомотива" обескуражило "Анжи"

0
0
0
 
Суббота. Москва. "Локомотив" - "Анжи" - 4:0. Юрий СЕМИН и Павел ВРБА после матча.Майкон разогнал "Локомотив"

Защитник "Анжи" Джонатан Менса после игры 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" (4:0) подчеркнул, что минувшая встреча была важной для махачкалинцев, но хозяева поля оказались сильнее. Футболист отметил, что в следующем туре "Анжи" постарается выступить лучше.

– "Локомотив" забил два гола за первые пять минут...

– Да, это обескуражило, но мы все равно продолжили бороться. Тем не менее, "Локомотив" оказался сильнее...

– Какие моменты были наиболее опасны в этом матче для "Анжи"?

– Первый тайм был действительно сложным. Эти два забитых гола... Было много опасных моментов, много атак.

– Была ли какая-то концепция, предматчевый план?

– Игра с "Локомотивом" была важной для нас, но железнодорожники выглядели хорошо. Для нас были важны командные действия.

– Что не получилось в матче с "Локомотивом"?

– "Локомотив" смотрелся хорошо. Сегодня у нас не получилось, но в следующей игре мы постараемся выглядеть лучше! (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ