Джон Брэдли: "Вопросы к Артему Реброву возникают на протяжении последних лет"

Комментатор чемпионата России на канале ESPN Джон Брэдли по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) высказал мнение, что главный тренер гостей Массимо Каррера не допустил ошибок в игре команды. Брэдли подчеркнул, что красно-белые очень медленно втягиваются в сезон.

– Какие ошибки допустил Массимо Каррера?

– Да он не совершал ошибок в игре. Его команда банально уязвима в обороне, ну и вопросы к Реброву периодически возникают на протяжении последних лет. "Спартак" сыграл на низком уровне, но для "Зенита" это был исключительный день. День, когда все шло прямо в руки.

– То есть 5:1 – это стечение обстоятельств?

– "Спартак" очень медленно втягивается в сезон, а "Зенит" уже бежит. Разница в скоростях была очевидной. Поражение должно заставить Леонида Федуна усерднее работать на трансферном рынке. "Спартак" не должен допустить ошибок прошлого, должен поддержать Карреру, дать ему новичков. Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил, что лучшее время для усиления состава – это лето после чемпионства. Потому что защищать титул всегда сложнее. (Гоша ЧЕРНОВ)

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