Джон Брэдли: "Спартак" выкарабкается, но..."

Комментатор чемпионата России на канале ESPN Джон Брэдли по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) отметил, что не понимает перехода полузащитника "Челси" Марио Пашалича в московский клуб. Красно-белые арендовали хорвата на один сезон.

– Пашалич – нужное усиление?

– Для меня – загадка. О Пашаличе мало знают в Англии, хотя он долгое время принадлежит "Челси". Но в других клубах хорват проявлял свой талант, а это хороший знак для "Спартака". Красно-белым сейчас нужнее защитники. У них и так вечные проблемы в обороне, а сейчас, перед Лигой чемпионов, этот вопрос стоит особенно остро. Каждый знает: защита "Спартака" начинает трещать, когда находится под давлением. А в Лиге чемпионов она постоянно будет находиться в страхе.

– "Спартак" выкарабкается?

– Выкарабкается. Но Лига чемпионов повлияет на сезон "Спартака". Это совершенно другой турнир, совершенно другой уровень, совершенно другой график. "Спартаку" будет трудно удержать титул. (Гоша ЧЕРНОВ)

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