Джон Брэдли: "Ньянг? В Англии таких называют "безголовыми цыплятами"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли нелестно отозвался о потенциальном новичке "Спартака" – нападающем "Милана" М'Байе Ньянге.

– Помню Ньянга с тех пор, как он играл в "Кане", – сказал Брэдли. – Тогда он считался большим талантом, поэтому его и купил "Милан". У него отличная скорость, он любит постоянно перемещаться по полю, но делает это бесцельно. В Англии таких игроков называют "безголовыми цыплятами" – они бегают кругами, но не понимают зачем и куда. В "Уотфорде" Ньянг провел полгода и не запомнился ничем, хоть и забил два мяча. Я понимаю, зачем Ньянгу "Спартак" – он хочет поиграть в Лиге чемпионов. Но "Спартаку" гораздо нужнее центральный и крайний защитники. Эта покупка – гигантский риск. (Гоша ЧЕРНОВ)

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