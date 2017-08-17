Джон Брэдли: "Ньянг? В Англии таких называют "безголовыми цыплятами"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли нелестно отозвался о потенциальном новичке "Спартака" – нападающем "Милана" М'Байе Ньянге.
– Помню Ньянга с тех пор, как он играл в "Кане", – сказал Брэдли. – Тогда он считался большим талантом, поэтому его и купил "Милан". У него отличная скорость, он любит постоянно перемещаться по полю, но делает это бесцельно. В Англии таких игроков называют "безголовыми цыплятами" – они бегают кругами, но не понимают зачем и куда. В "Уотфорде" Ньянг провел полгода и не запомнился ничем, хоть и забил два мяча. Я понимаю, зачем Ньянгу "Спартак" – он хочет поиграть в Лиге чемпионов. Но "Спартаку" гораздо нужнее центральный и крайний защитники. Эта покупка – гигантский риск. (Гоша ЧЕРНОВ)
Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?
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Кафельникову неизвестен будущий новичок "Спартака" Ньянг
= Даль =
Левый защитник нужен, в атаке итак россыпь талантов.
22:00
capitan76
Всегда болел за "Милан" и ждал: кто-нить уж купите это французское чудо. НеуЖто "Спартак" исполнит моё желание?!
22:00
баламошка
konst90 А то, что на ESPN вообще показывают РФПЛ никого не удивило??????///////////Они не РФПЛ показывают, а только Спартак.
21:48
ereke
Ещё один Квинси. Который не Промес. К сожалению
21:47
konst90
А то, что на ESPN вообще показывают РФПЛ никого не удивило??????
21:46
Баск
Безмозглый пятачок носящийся по полю - это наверно так обаятельно...-)
21:45
onlywhitespartak
А я думал , что один думаю что нам центральный и крайний защитник нужен ! Что же за дурачки у нас работают , зачем этот ньянг нужен вообще не понимаю , брали бы тогда лучше друга Антохи депая
21:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну собственно в др. заметках о нем, я тоже пытался донести до наших крючкохвостых друзей. Но они ,как всегда дружно хрюкали в ответ, мол бомж наговаривает. Вот получите от нейтрального человека.
21:27
Angeldust
Лучше не скажешь.
21:22