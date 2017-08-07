Джон Брэдли: "Называть "Зенит" чемпионом преждевременно"

Комментатор чемпионата России на канале ESPN Джон Брэдли по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) отметил, что питерцы – главные фавориты премьер-лиги. Брэдли высказал мнение, что учитывая инвестиции в команду ей пора возвращаться на вершину.

– Судя по старту, "Зенит" главный фаворит чемпионата.

– Но чемпионом называть его преждевременно. Может, этот будет год электрички, ведь "Локомотив" тоже начал сезон с четырех побед подряд? Конечно, "Зенит" должен выиграть чемпионат. Инвестиции огромны, два года разочарований позади, пора возвращаться на вершину. (Гоша ЧЕРНОВ)

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