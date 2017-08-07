Джон Брэдли: "Много аргентинцев в "Зените"? Манчини знает что делает"

Комментатор чемпионата России на канале ESPN Джон Брэдли по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) высказал мнение, что трансфер полузащитника питерцев Далера Кузяева – лучший этим летом. Брэдли подчеркнул, что россиянин играет в "Зените" не из-за паспорта.

– Не слишком много аргентинцев в "Зените"?

– Все они должны усилить команду. Уверен: Манчини знает что делает. О Паредесе и раньше было известно, что это сильный игрок, но и другие принесут пользу "Зениту". Но почему вы делаете акцент на иностранцах? В матче со "Спартаком" забил и Ерохин. А Кузяев! Это лучший трансфер лета в премьер-лиге!

– Так уж лучший?

– Кузяев забил два фантастических гола, хотя провел в команде всего месяц. Люди часто забывают о давлении, которое оказывается на новичков "Зенита", особенно русских. А психология играет весомую роль – не каждый справляется с обвинениями в том, что он "лимитчик". Кузяев же выходит в основе не потому, что у него нужный паспорт. Просто он очень хорош. (Гоша ЧЕРНОВ)

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