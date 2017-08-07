Джон Брэдли: "Кокорин снова показывает свой несомненный талант"

Комментатор чемпионата России на канале ESPN Джон Брэдли отметил, что, обсуждая матч 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1), нужно отталкиваться только от игры питерцев. Брэдли подчеркнул, что нападающий Александр Кокорин создан для выступлений на позиции центрфорварда.

– Год назад "Спартак" проиграл АЕК. В воскресенье – еще одно болезненное поражение. Параллель уместна?

– Не думаю. Прошлым летом красно-белые были раздроблены и слабо напоминали единую команду. Это был совершенно другой "Спартак". В воскресном матче нужно отталкиваться от "Зенита".

– Оттолкнитесь.

– Роберто Манчини и мощная финансовая подпитка – это все замечательно. Но "Зениту" нужно было заявить о себе на поле, и матч со "Спартаком" прекрасно подходил для этой цели. Перед игрой я предполагал, что хозяева победят – "Зенит" на старте выглядит мощно. Но разгрома я, конечно, не ожидал. Зато ожидал гола Кокорина. Нужно похвалить Манчини – он превратил Кокорина в футболиста. Его карьера слишком долго стояла на месте. Я рад, что он снова показывает свой несомненный талант.

– На каждой пресс-конференции Манчини спрашивают о Кокорине, но он разводит руками. Вы знаете, что происходит с форвардом?

– Появился тренер, который верит в него. Думаю, Кокорин теперь просыпается с мыслью о том, что футболист с такой громадной зарплатой должен все время прогрессировать. Важна и новая роль нападающего – сомневаюсь, что Кокорину нравится играть на фланге, как было у Мирчи Луческу. Помню, как он блестяще играл в "Динамо" в паре с Кураньи. Центрфорвард – позиция Кокорина. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Брэдли