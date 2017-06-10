Джон Брэдли: "Головин достаточно зрел и талантлив, чтобы уже сейчас попасть в обойму "Арсенала"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ отметил, что такой футболист, как полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, подойдет "Арсеналу". Ранее сообщалось, что армейцы и лондонский клуб близки к завершению переговоров по трансферу россиянина.

– Готов ли Головин играть в основе "Арсенала"?

– Он достаточно зрел и талантлив, чтобы уже сейчас попасть в обойму "Арсенала". Его преимущество – универсализм. Я даже не могу сказать однозначно, на какой позиции играет Головин – опорник, центральный полузащитник, вингер, крайний защитник... "Арсеналу" нужен такой разносторонний футболист.

– Верите, что Головин превзойдет Аршавина?

– Для этого ему нужно забить пять мячей "Ливерпулю" (смеется)! Если серьезно, Аршавин неплохо начал в "Арсенале", но затем резко сдал. Головину просто нужно всегда оставаться голодным, усердно трудиться на каждой тренировке – и тогда он будет прогрессировать. На сегодня это самый талантливый российский футболист.

Полностью интервью Брэдли //

СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал" //

Олег Артемов: "Головин в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев"