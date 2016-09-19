Джокеры Луческу набрали уже семь очков

Футболисты "Зенита", вышедшие на поле в матчах чемпионата-2016/17, набрали 7 (4+3) очков по системе "гол+пас". Тренер петербуржцев Мирча Луческу с огромным отрывом лидирует по числу результативных замен, значительно опережая Леонида Слуцкого и Массимо Карреру, чьи джокеры поучаствовали в двух результативных атаках. (Кирлл БУРДАКОВ)

ТРЕНЕРЫ, ПРОИЗВЕДШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ЗАМЕН