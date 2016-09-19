Джокеры Луческу набрали уже семь очков

Футболисты "Зенита", вышедшие на поле в матчах чемпионата-2016/17, набрали 7 (4+3) очков по системе "гол+пас". Тренер петербуржцев Мирча Луческу с огромным отрывом лидирует по числу результативных замен, значительно опережая Леонида Слуцкого и Массимо Карреру, чьи джокеры поучаствовали в двух результативных атаках. (Кирлл БУРДАКОВ)
ТРЕНЕРЫ, ПРОИЗВЕДШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ЗАМЕН
|
Тренер
|
Клуб
|
Игроки
|
Очки
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Зенит
|
Кержаков (1+2), Джорджевич (1+1), Жулиану (1+0), Мак (1+0)
|
7 (4+3)
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
Миланов (1+0), Страндберг (1+0)
|
2 (2+0)
|
Массимо КАРРЕРА
|
Спартак
|
Ананидзе (0+1), Попов (0+1)
|
2 (0+2)
|
Гаджи ГАДЖИЕВ
|
Амкар
|
Салугин (1+0)
|
1 (1+0)
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
Уфа
|
Фатаи (1+0)
|
1 (1+0)
|
Хавьер ГРАСИЯ
|
Рубин
|
Лестьенн (1+0)
|
1 (1+0)
|
Олег КОНОНОВ
|
Краснодар
|
Вандерсон (1+0)
|
1 (1+0)
|
Рашид РАХИМОВ
|
Терек
|
Садаев (1+0)
|
1 (1+0)
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
Спартак
|
Зуев (1+0)
|
1 (0+1)