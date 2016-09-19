22:50 19 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джокеры Луческу набрали уже семь очков

0
0
0

Футболисты "Зенита", вышедшие на поле в матчах чемпионата-2016/17, набрали 7 (4+3) очков по системе "гол+пас". Тренер петербуржцев Мирча Луческу с огромным отрывом лидирует по числу результативных замен, значительно опережая Леонида Слуцкого и Массимо Карреру, чьи джокеры поучаствовали в двух результативных атаках. (Кирлл БУРДАКОВ)

ТРЕНЕРЫ, ПРОИЗВЕДШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ЗАМЕН

Тренер

Клуб

Игроки

Очки

Мирча ЛУЧЕСКУ

Зенит

Кержаков (1+2), Джорджевич (1+1), Жулиану (1+0), Мак (1+0)

7 (4+3)

Леонид СЛУЦКИЙ

ЦСКА

Миланов (1+0), Страндберг (1+0)

2 (2+0)

Массимо КАРРЕРА

Спартак

Ананидзе (0+1), Попов (0+1)

2 (0+2)

Гаджи ГАДЖИЕВ

Амкар

Салугин (1+0)

1 (1+0)

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Уфа

Фатаи (1+0)

1 (1+0)

Хавьер ГРАСИЯ

Рубин

Лестьенн (1+0)

1 (1+0)

Олег КОНОНОВ

Краснодар

Вандерсон (1+0)

1 (1+0)

Рашид РАХИМОВ

Терек

Садаев (1+0)

1 (1+0)

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Спартак

Зуев (1+0)

1 (0+1)
0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ