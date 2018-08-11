Джикию ждут в сборной России

Пресс-служба сборной России поздравила защитника "Спартака" Георгия Джикию с возращением на поле. Игрок провел весь матч против "Анжи" (1:0) в третьем туре российской премьер-лиги.
- Джикия, с возвращением, теперь ждем в сборной, - говорится в сообщении национальной команды в Инстаграме.
Георгий Джикия вернулся! ⠀ Защитник "Спартака" и сборной России впервые с декабря прошлого года сыграл в официальном матче. В январе игрок получил серьёзную травму – разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за чего выбыл на длительный срок и пропустил ЧМ-2018. ⠀ @georgiy_14, с возвращением, теперь ждём в сборной!👍 ⠀ #СборнаяРоссии #Джикия #ВместеМыКоманда
24-летний Джикия появится на поле в официальной встрече впервые с 6 декабря прошлого года. Тогда он провел 60 минут в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7). В январе нынешнего года игрок получил разрыв крестообразной связки левого коленного сустава, из-за которой был вынужден пропустить более полугода.