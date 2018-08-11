Джикию ждут в сборной России

Георгий Джикия вернулся! ⠀ Защитник "Спартака" и сборной России впервые с декабря прошлого года сыграл в официальном матче. В январе игрок получил серьёзную травму – разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за чего выбыл на длительный срок и пропустил ЧМ-2018. ⠀ @georgiy_14, с возвращением, теперь ждём в сборной!👍 ⠀ #СборнаяРоссии #Джикия #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 11 Авг 2018 в 11:00 PDT