Джикию могут прооперировать в понедельник

Защитник "Спартака"​ Георгий Джикия в воскресенье из Арабских Эмиратов отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" пройдет дополнительное медицинское обследование, информирует официальный сайт клуба.

По словам главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.

Как отмечает пресс-служба красно-белых, сегодня главный тренер "Спартака" Массимо Каррера навестил Джикию в номере гостиницы и пожелал защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Напомним, Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

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