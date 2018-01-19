Джикию могут прооперировать в понедельник

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в воскресенье из Арабских Эмиратов отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" пройдет дополнительное медицинское обследование, информирует официальный сайт клуба.
По словам главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.
Как отмечает пресс-служба красно-белых, сегодня главный тренер "Спартака" Массимо Каррера навестил Джикию в номере гостиницы и пожелал защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
Напомним, Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1).
Спасибо, Дзю! Обнял тебя". Как футбольный мир поддерживает Джикию //
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-19-dzhikiya_proydet_osmotr_v_rime/
van der sar
А почему, блин, в Италии? У нас , что, медицины нет? Это ПАЗОР!
03:19
механик39
И снова лечатся не у нас .
01:46
DMF
Надоела уже ваша джикия... Сколько можно про неё писать? Ещё отпишите, как в туалет сходит! Когда нападающий сборной Панченко получил тяжелую травму, было пару новостей максимум, а тут каждые полчаса сообщения про событие века!
01:44
докторр
У нас хуже оперируют в ЦИТО?
00:38