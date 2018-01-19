23:06 19 января | Футбол — РФПЛ

Джикию могут прооперировать в понедельник

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Защитник &quot;Спартака&quot; и сборной России Георгий ДЖИКИЯ (справа).Георгий Джикия: "Скоро вернусь и все будет хорошо"

Защитник "Спартака"Георгий Джикия в воскресенье из Арабских Эмиратов отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" пройдет дополнительное медицинское обследование, информирует официальный сайт клуба.

По словам главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.

Как отмечает пресс-служба красно-белых, сегодня главный тренер "Спартака" Массимо Каррера навестил Джикию в номере гостиницы и пожелал защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Напомним, Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

Спасибо, Дзю! Обнял тебя". Как футбольный мир поддерживает Джикию // 
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-19-dzhikiya_proydet_osmotr_v_rime/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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van der sar

А почему, блин, в Италии? У нас , что, медицины нет? Это ПАЗОР!

03:19

механик39

И снова лечатся не у нас .

01:46

DMF

Надоела уже ваша джикия... Сколько можно про неё писать? Ещё отпишите, как в туалет сходит! Когда нападающий сборной Панченко получил тяжелую травму, было пару новостей максимум, а тут каждые полчаса сообщения про событие века!

01:44

докторр

У нас хуже оперируют в ЦИТО?

00:38