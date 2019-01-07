Джикия вместе с Ананидзе и Самедовым: "Уже пылим"

Защитник и вице-капитан "Спартака" Георгий Джикия опубликовал в Инстаграме фотографию с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе и экс-футболистом московского клуба Александром Самедовым. "Спартак" в начале года объявил о расторжении контракта с Самедовым по обоюдному согласию, игрок должен продолжить карьеру в "Крыльях Советов". Самарский клуб также заинтересован в услугах Ананидзе – по данным "СЭ", красно-белые намерены расстаться и с этим футболистом.

"Уже пылим", – написал защитник под фото и поставил хештег СемДжиДжан.

"Времена меняются, а дружба остается!" – с такой подписью разместил то же фото Самедов и поставил хештег СэмДжиДжан.

"С Рождеством!" – с такой подписью Ананидзе сделал репост записи Самедова.

После ухода Самедова из "Спартака" его в соцсетях публично поддержали только Джикия и Ананидзе. Оба в своих постах назвали его легендой.