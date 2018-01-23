Джикия успешно перенес операцию

В понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" защитнику "Спартака" Георгию Джикии сделана операция по поводу травмы передней крестообразной связки колена. 24-летний футболист получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления игрока - пять-шесть месяцев, с большей долей вероятности он пропустит ЧМ-2018.
По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, Джикия чувствует себя хорошо. (Вячеслав КОРОТКИН)
Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым
Вчера Георгий Джикия был успешно прооперирован в Риме.https://t.co/5cV9REGG7r#ВыздоравливайГеоргий pic.twitter.com/odazpxGEh3– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2018 г.
-философ-
Ю.Ю. Напомнить, сколько впаяли Веллитону, когда он сломал Габулова (хотя мог избежать столкновения) и тот пропустил 2 месяца? НИ-ЧЕ-ГО! ---------------- Пересмотри, пожалуйста , моменты Веллитона - Габудлова и Кержакова - Диканя и найди отличие стыков?)))) По-моему, очевидно, что Веллитон просто не мог уже остановиться, а Кержаков мог- вот и весь спор!
18:10
Крюков Сергей
Ю.Ю. ======= ПардонЬте). Кстати, читал как-то в какой-то спортрубрике: автор буквально на целую полосу выдал расследование, где доказывал, что Кержаков всё сделал намеренно. Что-то там даже про мимику упоминал). "Объективность" той статьи запомнилась. ====== И доброго вечера!)
17:58
Ю.Ю.
ЗЮК~ _______________ Дык, в Зените нигериец Идову аж с 7 лет играл. Чем не "шоколадка"?))
16:08
ЗЮК~
Ю.Ю..в Европе много стоящих азиатов?А африканцев много.Неприязнь?Нет,просто среди африканцев больше хороших игроков,чем среди азиатов.Кстати,в Спартаке-2 был Синодзука.
15:37
Ю.Ю.
Крюков Сергей ____________ Привет! Извиняю)) Ты просто потерял очерёдность постов. Мой, про Веллитона и Габулова, был напоминанием на: "а Кержакову, который сломал скулу Диканю в штрафной, хотя мог избежать столкновения не дали ничего".
15:28
Крюков Сергей
Ю.Ю. =============== Я извиняюсь, что вламливаюсь в ваш дискусс). Некто Катков по ситуации Кержаков - Дикань говаривал, что эта ситуёвина оченнна похожа на Габулов vs Веллитон (на 90%). И кстати, Кержакову НИЧЕГО не впаяли.
15:22
Ю.Ю.
ЗЮК~ ============ ..."Это совпадение,что в Зените не играют африканцы или намеренный ход?" Замени Зенит на Спартак и африканцев на азиатов.
15:05
ЗЮК~
Ю.Ю.,гениальный бред.А много в российских клубах было новозеландцев,канадцев,мальтийцев,люксембургцев?Неприязнь?
14:58
Ю.Ю.
Напомню: расизм - совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. ______________ Здесь нет ни слова о неприятии именно негров. А в Спартаке до сих пор не было ни одного азиата. Это ли не расизм? Азиатов из бывших союзных республик просьба не упоминать, ибо они, как Алвеш и Витсель по отношению к "настоящим" афроамериканцам.))
14:44
Ю.Ю.
Don ============== Веллитону за то что он боролся с Акинфеевым за мяч вне штрафной не за что впаяли 6 матчей дисквалификации, а Кержакову, который сломал скулу Диканю в штрафной, хотя мог избежать столкновения не дали ничего, так что тебе уже давно пора меньше балаболить языком, за умного сойдёшь) _____________________ Напомнить, сколько впаяли Веллитону, когда он сломал Габулова (хотя мог избежать столкновения) и тот пропустил 2 месяца? НИ-ЧЕ-ГО!
14:38
ЗЮК~
Millwall82,до недавнего времени в Лацио не было чернокожих игроков.Это параллель с Зенитом.
14:11
Millwall82
Они в Лацио.
14:02
Millwall82
Бальде Кейта*
14:02
ЗЮК~
Millwall82,они играли в Зените?
14:00
Millwall82
ЗЮК~, а Сейду Кейта кто тогда? Нани, бывший игрок Локомотива Кайседо...Все черные как уголь, что по ультре, так почти во всех клубах она ультра-правая.
13:56
ЗЮК~
Millwall82,не смуглый,а чёрный.Лацио-это тоже совпадение?
13:49
Millwall82
ЗЮК~, а кто тогда Бруну Алвеш или Витцель? Ну или вообще свой афрорусский Брайан Идову?
13:41
ЗЮК~
Millwall82,я никогда не говорил,что болельщики Спартака святые.Это совпадение,что в Зените не играют африканцы или намеренный ход?
13:36
Millwall82
Керж мог избежать столкновения?Оо..И он хотя бы извинился. В отличии от фаната "дома-2"
13:24
ЗЮК~
Millwall82,Промес сказал,что обезьяна-это оскорбление,а шоколадка-нет.Больше всего обиделись белые болельщики Зенита и ЦСКА+чиновники-популисты.Если уж вспоминать дисквалификации,то есть пример Дзюбы,который пёр на судью,но не был наказан,а Павлюченко получил за то же самое."Расизм" судьи по отношению к Халку,который нагло соврал,но не был наказан.
13:20
zg
Don +10000000
13:19
Don
Millwall82, Веллитону за то что он боролся с Акинфеевым за мяч вне штрафной не за что впаяли 6 матчей дисквалификации, а Кержакову, который сломал скулу Диканю в штрафной, хотя мог избежать столкновения не дали ничего, так что тебе уже давно пора меньше балаболить языком, за умного сойдёшь)
13:12
Millwall82
Бошу например за *cho, cho blayd*, аж 6 матчей дали, без сокращений, и выходит как по Оуэреллу?
12:57
Millwall82
ЗЮК~, ну на самом деле я огорчен что Джик пропустит ЧМ, с другой стороны за подобные "шуточки" Гамуле впаяли длительный дисквал, а вот Игнашевичу и Джикии вообще ничего.
12:50
Xen1um
Millwall82, баклан.
12:47
suomi257
прям трагедия всей страны джикия не не будет на чемпионате....да хватит уже бредить!!!....кому суждено тот и сыграет!!!....это ведь не 45 год когда считать надо!!!....народ успокойтесь!!!
12:45
ЗЮК~
Millwall82,что вам там колют для разжижения мозга?
12:43
Millwall82
Расист
12:17