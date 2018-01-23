12:07 | Футбол — РФПЛ

Джикия успешно перенес операцию

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В понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" защитнику "Спартака" Георгию Джикии сделана операция по поводу травмы передней крестообразной связки колена. 24-летний футболист получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления игрока - пять-шесть месяцев, с большей долей вероятности он пропустит ЧМ-2018. 

По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, Джикия чувствует себя хорошо. (Вячеслав КОРОТКИН)

Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (28)
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-философ-

Ю.Ю. Напомнить, сколько впаяли Веллитону, когда он сломал Габулова (хотя мог избежать столкновения) и тот пропустил 2 месяца? НИ-ЧЕ-ГО! ---------------- Пересмотри, пожалуйста , моменты Веллитона - Габудлова и Кержакова - Диканя и найди отличие стыков?)))) По-моему, очевидно, что Веллитон просто не мог уже остановиться, а Кержаков мог- вот и весь спор!

18:10

Крюков Сергей

Ю.Ю. ======= ПардонЬте). Кстати, читал как-то в какой-то спортрубрике: автор буквально на целую полосу выдал расследование, где доказывал, что Кержаков всё сделал намеренно. Что-то там даже про мимику упоминал). "Объективность" той статьи запомнилась. ====== И доброго вечера!)

17:58

Ю.Ю.

ЗЮК~ _______________ Дык, в Зените нигериец Идову аж с 7 лет играл. Чем не "шоколадка"?))

16:08

ЗЮК~

Ю.Ю..в Европе много стоящих азиатов?А африканцев много.Неприязнь?Нет,просто среди африканцев больше хороших игроков,чем среди азиатов.Кстати,в Спартаке-2 был Синодзука.

15:37

Ю.Ю.

Крюков Сергей ____________ Привет! Извиняю)) Ты просто потерял очерёдность постов. Мой, про Веллитона и Габулова, был напоминанием на: "а Кержакову, который сломал скулу Диканю в штрафной, хотя мог избежать столкновения не дали ничего".

15:28

Крюков Сергей

Ю.Ю. =============== Я извиняюсь, что вламливаюсь в ваш дискусс). Некто Катков по ситуации Кержаков - Дикань говаривал, что эта ситуёвина оченнна похожа на Габулов vs Веллитон (на 90%). И кстати, Кержакову НИЧЕГО не впаяли.

15:22

Ю.Ю.

ЗЮК~ ============ ..."Это совпадение,что в Зените не играют африканцы или намеренный ход?" Замени Зенит на Спартак и африканцев на азиатов.

15:05

ЗЮК~

Ю.Ю.,гениальный бред.А много в российских клубах было новозеландцев,канадцев,мальтийцев,люксембургцев?Неприязнь?

14:58

Ю.Ю.

Напомню: расизм - совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. ______________ Здесь нет ни слова о неприятии именно негров. А в Спартаке до сих пор не было ни одного азиата. Это ли не расизм? Азиатов из бывших союзных республик просьба не упоминать, ибо они, как Алвеш и Витсель по отношению к "настоящим" афроамериканцам.))

14:44

Ю.Ю.

Don ============== Веллитону за то что он боролся с Акинфеевым за мяч вне штрафной не за что впаяли 6 матчей дисквалификации, а Кержакову, который сломал скулу Диканю в штрафной, хотя мог избежать столкновения не дали ничего, так что тебе уже давно пора меньше балаболить языком, за умного сойдёшь) _____________________ Напомнить, сколько впаяли Веллитону, когда он сломал Габулова (хотя мог избежать столкновения) и тот пропустил 2 месяца? НИ-ЧЕ-ГО!

14:38

ЗЮК~

Millwall82,до недавнего времени в Лацио не было чернокожих игроков.Это параллель с Зенитом.

14:11

Millwall82

Они в Лацио.

14:02

Millwall82

Бальде Кейта*

14:02

ЗЮК~

Millwall82,они играли в Зените?

14:00

Millwall82

ЗЮК~, а Сейду Кейта кто тогда? Нани, бывший игрок Локомотива Кайседо...Все черные как уголь, что по ультре, так почти во всех клубах она ультра-правая.

13:56

ЗЮК~

Millwall82,не смуглый,а чёрный.Лацио-это тоже совпадение?

13:49

Millwall82

ЗЮК~, а кто тогда Бруну Алвеш или Витцель? Ну или вообще свой афрорусский Брайан Идову?

13:41

ЗЮК~

Millwall82,я никогда не говорил,что болельщики Спартака святые.Это совпадение,что в Зените не играют африканцы или намеренный ход?

13:36

Millwall82

Керж мог избежать столкновения?Оо..И он хотя бы извинился. В отличии от фаната "дома-2"

13:24

ЗЮК~

Millwall82,Промес сказал,что обезьяна-это оскорбление,а шоколадка-нет.Больше всего обиделись белые болельщики Зенита и ЦСКА+чиновники-популисты.Если уж вспоминать дисквалификации,то есть пример Дзюбы,который пёр на судью,но не был наказан,а Павлюченко получил за то же самое."Расизм" судьи по отношению к Халку,который нагло соврал,но не был наказан.

13:20

zg

Don +10000000

13:19

Don

Millwall82, Веллитону за то что он боролся с Акинфеевым за мяч вне штрафной не за что впаяли 6 матчей дисквалификации, а Кержакову, который сломал скулу Диканю в штрафной, хотя мог избежать столкновения не дали ничего, так что тебе уже давно пора меньше балаболить языком, за умного сойдёшь)

13:12

Millwall82

Бошу например за *cho, cho blayd*, аж 6 матчей дали, без сокращений, и выходит как по Оуэреллу?

12:57

Millwall82

ЗЮК~, ну на самом деле я огорчен что Джик пропустит ЧМ, с другой стороны за подобные "шуточки" Гамуле впаяли длительный дисквал, а вот Игнашевичу и Джикии вообще ничего.

12:50

Xen1um

Millwall82, баклан.

12:47

suomi257

прям трагедия всей страны джикия не не будет на чемпионате....да хватит уже бредить!!!....кому суждено тот и сыграет!!!....это ведь не 45 год когда считать надо!!!....народ успокойтесь!!!

12:45

ЗЮК~

Millwall82,что вам там колют для разжижения мозга?

12:43

Millwall82

Расист

12:17