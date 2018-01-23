Джикия успешно перенес операцию

В понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" защитнику "Спартака" Георгию Джикии сделана операция по поводу травмы передней крестообразной связки колена. 24-летний футболист получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления игрока - пять-шесть месяцев, с большей долей вероятности он пропустит ЧМ-2018.

По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, Джикия чувствует себя хорошо. (Вячеслав КОРОТКИН)

Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым